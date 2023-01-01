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15 شهيدا بينهم 10 من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لخان يونس وبيت لاهيا ورفح

الجمعة 11 أبريل 2025 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
15 شهيدا بينهم 10 من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لخان يونس وبيت لاهيا ورفح



غزة / سما/

 استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومنطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة مازن الفرا في محيط منطقة المحطة بخان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 من أفراد العائلة وإصابة آخرين بجروح.

وقالت مصادر محلية  أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح في قصف مسيرة للاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي السلام والمنارة جنوبي خان يونس، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على المنطقة الشمالية لرفح جنوبي قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 50,886 والإصابات إلى 115,875.

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