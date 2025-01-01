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القناة 13 العبرية تكشف عن تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل

الجمعة 11 أبريل 2025 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13 العبرية تكشف عن تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل



كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن المفاوضات التي تجري حالياً لإبرام صفقة تبادل اسرى تتجه إلى أن تتحول إلى مقترح يتضمن إطلاق سراح أكثر من خمسة اسرى اسرائيليين أحياء.

من جهتها قالت قناة كان العبرية ان نتنياهو أجرى في الساعات الأخيرة تقييمًا للوضع مع المنظومة العسكرية وطاقم المفاوضات على خلفية المقترح المصري للصفقة.

واضافت أن المقترح المصري ينص على الإفراج عن 8 أسرى أحياء ووقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وبحسب التقرير ، فإن هناك مقترحات تتشكل حاليا بين الولايات المتحدة ومصر تقترب مما ترغب إسرائيل في الموافقة عليه، سواء فيما يتعلق بعدد الاسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم أو عدد الإسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في المقابل.

وفي خضم التحول في المحادثات، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه عن المفاوضات، وأعرب عن تفاؤله. وأعلن "نقترب من إعادة المخطوفين".

وأضاف بشأن المحادثات: "نحن نحرز تقدمًا، ونتحدث مع إسرائيل وحماس".

ويقال إن الاقتراح المصري المذكور، والذي وصفته وسائل الإعلام العربية بأنه "جدي"، يتضمن إطلاق سراح تسعة أو ثمانية اسرى أحياء، بما في ذلك الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، إلى جانب ثماني جثث.

وفي مقابل ستفرج إسرائيل عن 300 أسير فلسطيني، من بينهم 150 إسيرا فلسطينيا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد و2200 أسير من غزة. كما سيتم تمديد مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 70 يوماً، يتم خلالها تجديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والسماح بدخول المساعدات والوقود إلى غزة، وفتح المعابر إلى القطاع، وتقديم حماس معلومات كاملة عن مصير الرهائن الذين ما زالوا في الأسر.

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