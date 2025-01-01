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الحوثي : اسرائيل تخطط للوصول للفرات بعد سوريا

الخميس 10 أبريل 2025 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي : اسرائيل تخطط للوصول للفرات بعد سوريا



صنعاء/ وكالات/

في كلمة متلفزة مساء اليوم، شن عبد الملك بدر الدين الحوثي، هجومًا حادًا على إسرائيل والولايات المتحدة، داعيًا إلى "الجهاد" ضد العدو الإسرائيلي والأميركي في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.

وصف الحوثي إسرائيل بأنها نكثت اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً دعمه العلني للعدوان على غزة، والذي اعتبره "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني. كما أشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تهتم بعودة الأسرى الإسرائيليين، بل تواصل ارتكاب المجازر ضد المدنيين.

واتهم الحوثي إسرائيل بمحاولة تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل نهائي، محذرًا من أن هذا قد يكون مقدمة لترحيل السكان من الضفة الغربية أيضًا. ورفض الحوثي الموقف الأميركي، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تدعم مشروع التهجير الإسرائيلي.

كما انتقد الحوثي دعم واشنطن لإسرائيل واعتبر أن "الجهاد" هو الرد الطبيعي على العدوان، داعيًا الأمة الإسلامية إلى تقديم دعم حقيقي لغزة وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية. وأضاف أن أي تنازلات لا توقف العدوان الإسرائيلي الذي يسعى لتحقيق أطماع واضحة.

وفيما يتعلق بسوريا ولبنان، أشار الحوثي إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات واغتيالات ضد مجاهدين من حماس وحزب الله، فضلاً عن ارتكاب جرائم في سوريا. واضاف "العدو الإسرائيلي يريد استغلال سوريا لتحقيق هدفه بالوصول إلى نهر الفرات".

ختامًا، دعا الحوثي إلى موقف موحد من الأمة الإسلامية لدعم غزة، مؤكدًا أن "الوقت يتطلب إسنادًا حقيقيًا" لمواجهة مؤامرات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي استمرار لتصريحاته، اتهم الزعيم اليمني إسرائيل باختراق الأجواء السورية والعراقية نفسها: "العدو الإسرائيلي ينتهك الأجواء السورية، وبدأ، في انتهاك كامل للأجواء السورية، بغزو السيادة العراقية واختراق أجوائها. سيكرر العدو الإسرائيلي اقتحامه للأجواء العراقية، ثم يوسع نطاق نشاطه".

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