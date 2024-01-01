  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ساعر :نية ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين مكافأة لحماس

الخميس 10 أبريل 2025 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر :نية ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين مكافأة لحماس



القدس المحتلة/سما/


ندد وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" بإعلان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو، معتبرا أن ذلك سيكون "مكافأة للإرهاب".

وقال ساعر مساء الأربعاء عبر منصة إكس إن "اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية وهمية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للإرهاب وتعزيزا لحماس" بحشسب قوله.
واضاف أن "هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار إلى منطقتنا".

ويعترف نحو 150 بلدا بالدولة الفلسطينية، وفي مايو 2024 اتّخذت الخطوة كل من إيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا في يونيو.

لكن فرنسا ستكون القوة الأوروبية الأكثر أهمية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة قاومتها الولايات المتحدة لفترة طويلة، لكن مؤيديها يعتبرون أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، رحبت وزيرة فلسطينية بإعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أنها ستكون "خطوة في الاتجاه الصحيح".

الأكثر قراءة اليوم

"مفاجأة كبيرة"... تقرير يكشف ما دمرته إسرائيل من أنفاق "حماس"

كاتس: نعمل على توسيع المناطق العازلة في غزة وندفع باتجاه التهجير

تحذير استخباراتي إسرائيلي من استعداد مصر للحرب

ماكرون: قد نعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل (فيديو)

نيويورك تايمز: عودة ترامب للبيت الأبيض خففت القيود المفروضة على نتنياهو بشأن غزة

نتنياهو يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر بمستوطنة سديروت

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: موقعو عريضة الاحتجاج من الجنود يعملون لإسقاط الحكومة

1-1788549

ترامب يمنح نتنياهو "مهلة قصيرة" لإنهاء حرب غزة

طيارون وجنود بسلاح جو الاسرائيلي يطالبون بإتمام صفقة التبادل

لمعاقبة حزب الله ..خطة أمريكية لوقف الدعم الخليجي للبنان وسوريا ..

الحرب على غزة : عشرات الشهداء والجرحى وتكثيف الهجوم على جنوب القطاع وحي الشجاعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية