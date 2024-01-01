ساعر :نية ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين مكافأة لحماس

القدس المحتلة/سما/



ندد وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" بإعلان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو، معتبرا أن ذلك سيكون "مكافأة للإرهاب".

وقال ساعر مساء الأربعاء عبر منصة إكس إن "اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية وهمية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للإرهاب وتعزيزا لحماس" بحشسب قوله.

واضاف أن "هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار إلى منطقتنا".

ويعترف نحو 150 بلدا بالدولة الفلسطينية، وفي مايو 2024 اتّخذت الخطوة كل من إيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا في يونيو.

لكن فرنسا ستكون القوة الأوروبية الأكثر أهمية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة قاومتها الولايات المتحدة لفترة طويلة، لكن مؤيديها يعتبرون أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، رحبت وزيرة فلسطينية بإعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أنها ستكون "خطوة في الاتجاه الصحيح".