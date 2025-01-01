السفير يونس يشيد بدعم الإمارات للقضية الفلسطينية ورفض أي تصريحات تسيء لها

ابو ظبي/سما/



أعرب سعادة السفير على يونس القائم بأعمال السفارة الفلسطينية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها المدعو مصطفى البرغوثي ضد دولة الإمارات، مؤكداً أنها "لا تعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني، ولا تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والإماراتي."

وقال السفير يونس في تصريح صحفي: "إن دولة الإمارات كانت وما زالت من أكبر الداعمين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال مواقفها السياسية المشرفة ومساعداتها الإنسانية والتنموية التي لم تتوقف حتى في أصعب الظروف."

وأضاف: "نرفض أي تصريحات تسيء إلى دولة الإمارات، التي قدمت ولا تزال تقدم الدعم اللامحدود لأبناء شعبنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس."

وأكد السفير الفلسطيني أن "مثل هذه التصريحات لا تخدم سوى أجندات ضيقة، ولا تعكس التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب الفلسطيني لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة"، مشدداً على "ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز العلاقات مع الأشقاء بدلاً من افتعال الخلافات التي لا تخدم القضية الفلسطينية، بل أجندات خاصة".

كما أعرب سعادة السفير على يونس، عن "بالغ تقديره وامتنانه للدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للقضية الفلسطينية"، مؤكداً على أن "هذا الدعم يعكس التزام القيادة الإماراتية الراسخ بمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة".

وقال السفير يونس في تصريح صحفي: "إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لم تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإنسانية، حيث تجسد دعمها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة."

وأضاف: "إن المواقف الإماراتية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تمثل نموذجاً للأخوة والتضامن العربي، حيث تواصل الإمارات دعم المؤسسات الفلسطينية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، إضافة إلى مساندة الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة."

واكد تقدير القيادة الفلسطينية لـ"الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر"، مشيداً بـ"المواقف الأخوية والإنسانية التي تؤكد التزام الإمارات الثابت بمساندة الفلسطينيين في محنتهم".

وقال: "إن دولة الإمارات، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمتضررين في قطاع غزة، انطلاقاً من موقفها الأخوي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية."

وأشار إلى أن "الإمارات كانت في طليعة الدول التي استجابت للكارثة الإنسانية في غزة، حيث أطلقت جسراً جوياً متكاملاً لنقل المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى إقامة المستشفيات الميدانية لعلاج الجرحى والمصابين، واستقبال الحالات الحرجة للعلاج في مستشفياتها".

وأكد أن "هذه المساعدات تعكس الدور الريادي الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، ليس فقط عبر الإغاثة العاجلة، وإنما من خلال مشاريع تنموية مستدامة، الهادفة إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وجه الظروف الصعبة التي يمرون بها".

وختم السفير يونس تصريحه قائلاً: "إن الشعب الفلسطيني لن ينسى هذه الوقفات المشرفة لدولة الإمارات، التي كانت دائماً إلى جانبه في أحلك الظروف"، مؤكداً على أن "هذا الدعم يعكس روح التضامن العربي، ويمثل نموذجاً للإنسانية والمساندة الفاعلة في أوقات الأزمات."