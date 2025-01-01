جيش الاحتلال يالاسرائيلي يفرج عن اسرى من غزة

غزة / سما/

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن نحو 80 معتقلا من قطاع غزة.

واعلن الدفاع المدني وصول 10 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط فطاع غزة، بعد إفراج سلطات الاحتلال عنهم.

وذكر أن الأسرى العشرة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، مؤكدا أن من بينهم أسيرا يعاني من وضع صحي مترد، ولا يقوى على الحركة، كما بدت عليه آثار تعذيب واضحة.

ويحتجز الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب، وفقا لتصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.

بعض اسماء الاسرى المفرج عنهم

1 الاسير / نعيم محمد موسى البرعي- " 66 عاما"

2 الاسير / محمد عودة محمود شمالي "46 عاما"

3 الاسير /عماد عودة حسين المصري" 53 عاما"

4 الاسير / محمد حاتم يوسف قاسم "34 عاما"

5 الاسير /هاني ابراهيم على ابو سيف "57 عاما"

6 الاسير /فايز حسن ابراهيم أيوب "56 عاما"

7 الاسير /جمال خليل محمد الزويري "69 عاما"8 الاسير/ عبد الهادي برجس صابر دغمش " 38 عاما"

9 الاسير / محمد عبد الله محمد القرا "62 عاما"

10 الاسير / سمير عبد الرحمن عواد حماد " 64عاما"

جميعهم خرجوا من سجن "ستي مان" ما عدا الاسير محمد القرا من "سجن النقب".