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طيارون وجنود بسلاح جو الاسرائيلي يطالبون بإتمام صفقة التبادل

الخميس 10 أبريل 2025 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
طيارون وجنود بسلاح جو الاسرائيلي يطالبون بإتمام صفقة التبادل



القدس المحتلة / سما/

رغم تحذيرهم من قيادة الجيش الإسرائيلي، نشر طيارون وجنود احتياط في سلاح جو الإسرائيلي عريضة يؤكدون فيها على ضرورة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين حتى لو كان الثمن وقف الحرب.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن 970 طيارا إسرائيليا، بعضهم ما زال يخدم في الاحتياط، وقعوا على العريضة الرافضة لاستئناف الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن 25 طيارا فقط في الاحتياط سحبوا توقيعهم على العريضة بعد تهديدهم بإخراجهم من الخدمة في الجيش.

وقالت إن 8 طيارين أضافوا توقيعهم على العريضة الرافضة للحرب احتجاجا على تهديدات فصل الموقعين من الجيش.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في سلاح الجو قوله، في لقاء مع الطيارين، إن ثمة احتمال لوقف إطلاق النار وإعادة محتجزين قريبا.

وأكدت الصحيفة أن «قادة كبار في سلاح الجو توجهوا للطيارين الموقعين على العريضة وطالبوهم بالتراجع عن توقيعهم».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد كشفت، عن عريضة لمئات الجنود من سلاح الجو الإسرائيلي، يعلنون فيها رفضهم استئناف الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث أن الجنود الإسرائيليين يرفضون استئناف الحرب على القطاع «لأنها تأتي بدوافع سياسية».

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