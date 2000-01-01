  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تلجأ للقانون الأوروبي للطعن في حظرها ببريطانيا واعتبارها منظمة ارهابية..

الخميس 10 أبريل 2025 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تلجأ للقانون الأوروبي للطعن في حظرها ببريطانيا واعتبارها منظمة ارهابية..



لندن / وكالات/

تستخدم حركة حماس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قرار حظرها كمنظمة إرهابية في بريطانيا .

قدم محامون بريطانيون يمثلون حركة حماس طلبا قانونيا مكونا من 106 صفحات إلى وزيرة الداخلية إيفات كوبر، يستأنفون فيه قرار الحكومة البريطانية بتصنيف الحركة "كمنظمة إرهابية"، وفقا لصحيفة تلغراف.

تقول الحركة ان الحظر ينتهك حقوق الإنسان لأنصار حماس بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال "تقييد غير قانوني" لحرية التعبير وحقوقهم في الاحتجاج.

وتقول بريطانيا أيضًا إنها غير متناسبة وتزعم أن حماس "لا تشكل أي تهديد للشعب البريطاني"، وأن حظرها ينتهك التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بأنها "غير متواطئة في الإبادة الجماعية ".

في عام 2021 حظرت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، بريتي باتيل، حركة حماس بالكامل كمنظمة إرهابية، بإضافة جناحها السياسي إليها. وكانت كتائب القسام، ذراعها العسكري، قد حُظرت قبل عقدين من الزمن.

وقد عدّ الحظر أي شخص ينتمي إلى حماس أو يدعو لدعمها ، أو يرتدي ملابس تُظهر دعمها للجماعة، جريمة جنائية. وتصل العقوبة القصوى إلى السجن 14 عامًا


يُعتقَد بحسب الصحيفة أن هذا الاستئناف هو الأول من نوعه، ويرأسه الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية والمكتب القانوني في حماس. وقد قدّمه فهد أنصاري، مدير مكتب ريفرواي للمحاماة، وهو مكتب محاماة مقره جنوب لندن ويقود هذا الاستئناف، إلى جانب محاميين اثنين من لندن.

يقول المحامون المشاركون في القضية إن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء والمحامين الذين قدموا الأدلة لتقديمها، حيث كان من غير القانوني تلقي أموال من مجموعة مصنفة كمنظمة إرهابية.

وقد حددت المحكمة ثلاثة أسباب لاستئنافها، بما في ذلك أن الحظر "غير متوافق" مع المواد 10 و11 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "لأنه يقيد بشكل غير قانوني حرية التعبير والتجمع لأولئك الذين تختلف معهم الدولة البريطانية سياسياً.


وقالت حماس إن الحظر أعاق أيضًا قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع ، وخنق المحادثات الرامية إلى تأمين تسوية سياسية طويلة الأمد، وجرم الفلسطينيين العاديين الذين يعيشون في غزة.

وقالت الحركة في مذكرة قانونية قدمتها: "لا تنكر حماس أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2000".

"وبدلاً من ذلك، يشير القرار إلى أن التعريف يشمل أيضاً جميع الجماعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات المسلحة الإسرائيلية، والجيش الأوكراني، وحتى القوات المسلحة البريطانية.

لدى السيدة كوبر مهلة 90 يومًا للرد على طلب حماس. وبموجب المادة الرابعة من قانون الإرهاب، يحق لأي جماعة مُصنفة كمنظمة إرهابية الطعن في القرار لإزالة اسمها من قائمة الحكومة للمنظمات المحظورة.

ويتمتع وزير الداخلية أيضًا بالسلطة التقديرية لإضافة أو إزالة أي مجموعة متورطة في صراع مسلح من القائمة.

وإذا رفضت السيدة كوبر الطلب، فإن حماس قد تستأنف القرار أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة، والتي يمكن بموجبها الطعن في القرار على أسس المراجعة القضائية.

الأكثر قراءة اليوم

"مفاجأة كبيرة"... تقرير يكشف ما دمرته إسرائيل من أنفاق "حماس"

هآرتس : الاحتلال يستعد لجعل رفح التي تشكل خمس مساحة قطاع غز جزءً من المنطقة العازلة

كاتس: نعمل على توسيع المناطق العازلة في غزة وندفع باتجاه التهجير

تحذير استخباراتي إسرائيلي من استعداد مصر للحرب

مركزية "فتح" تقرر دراسة طلبات الأعضاء المفصولين الراغبين بالعودة إلى الحركة

ماكرون: قد نعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل (فيديو)

نيويورك تايمز: عودة ترامب للبيت الأبيض خففت القيود المفروضة على نتنياهو بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

1-1788549

ترامب يمنح نتنياهو "مهلة قصيرة" لإنهاء حرب غزة

لمعاقبة حزب الله ..خطة أمريكية لوقف الدعم الخليجي للبنان وسوريا ..

الحرب على غزة : عشرات الشهداء والجرحى وتكثيف الهجوم على جنوب القطاع وحي الشجاعية

156707173

رسالة من 1000 طيار حربي إسرائيلي: أوقفوا الحرب وأعيدوا المحتجزين

1125440165

كاتس: نعمل على توسيع المناطق العازلة في غزة وندفع باتجاه التهجير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية