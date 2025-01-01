القدس المحتلة / سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 60 مواطنا في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة، وتصاعد الهجمات البرية والجوية على القطاع.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

عدوان واسع على مخيم بلاطة.. إصابات واعتقالات وتهجير مواطنين

الرئيس ينعى الطالب التونسي فارس خالد ويمنحه وسام فارس فلسطين

ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران

الاتحاد البرلماني الدولي يتبنى بالإجماع حل الدولتين واليونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين

أبو ردينة: تصريحات مصطفى البرغوثي لا تمثل موقف دولة فلسطين وشعبها

ترامب يعلق الرسوم الإضافية "المتبادلة" لتسعين يوما مع استثناء الصين

"فتح" تقرر دراسة طلبات الأعضاء المفصولين الراغبين بالعودة إلى الحركة

"الأيام":

60 شهيداً.. مجزرة جديدة ضحاياها أطفال ونساء وتصاعد الهجمات البرية والجوية على القطاع

غزة: 27 مستشفى خارج الخدمة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

الاحتلال يعمل على ضم منطقة رفح وتحويل قطاع غزة لجيب إسرائيلي

ترامب: العمل العسكري ضد إيران "ممكن تماماً" بمشاركة إسرائيل

إخلاء عائلات من بيوتها في مخيم بلاطة خلال اقتحام وعمليات دهم وتفتيش واسعة

الاحتلال يفجر منزل شهيد في قرية دير إبزيع

تقرير: المستوطنون استخدموا البؤر الرعوية للاستيلاء على 14% من إجمالي مساحة الضفة

الحوثيون يعلنون قصف إسرائيل واستهداف قطع حربية أميركية

"القدس":

مجزرة مروعة بالشجاعية

"اليونسكو" تعتمد قرارين لصالح فلسطين بالإجماع

أغلبية كبيرة ترفض سيطرة أمريكية على غزة

ترمب يجمد الرسوم على 75 دولة ويصعّد ضد الصين