4 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة

غزة / سما/

استُشهد 4 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد مواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع الطينة جنوب بلدة القرارة شمال غرب خان يونس، كما استُشهد طفل بقصف مدفعي على حي العمور ببلدة الفخاري شرقاً.

وأضاف، أن مواطنا استُشهد إثر قصف خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن مدفعية الاحتلال تواصل قصفها المكثف للمناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في بيت لاهيا شمال القطاع وعبسان الكبيرة شرق خان يونس وحي الزيتون شرق غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.