لمعاقبة حزب الله ..خطة أمريكية لوقف الدعم الخليجي للبنان وسوريا ..

بيروت/ وكالات/

تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة على لبنان، بهدف إضعاف حزب الله بشكل كبير، ودفعه إلى الاستجابة للشروط الاقتصادية الأميركية، بحسب تقرير في صحيفة الأخبار اللبنانية.

وفي إطار الضغوط، أبلغت الولايات المتحدة أيضاً دول الخليج، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية، بحظر تحويل الأموال إلى لبنان. وأضاف المصدر أن "هذا القرار الأميركي لا يقتصر على لبنان، بل يشمل سوريا أيضاً، حيث يطالب الأميركيون بتنفيذ قائمة مطالب أعلنوها بوضوح.

وقال مصدر مقرّب من الأميركيين إن الولايات المتحدة تبحث عن حسم الصراع العربي ـ الإسرائيلي لتحقيق أهدافها الكبرى في الشرق الأوسط وصراعها مع الصين وليس عن مصلحة إسرائيل فقط.

و قال مصدر سياسي آخر إن «هناك ملامح خطة أميركية لعرقلة أي دعم مالي للبنان قبل الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، إذ يتوقّع الأميركيون أن تُحدِث سياسة الضغط الأقصى تغييرات جذرية في البرلمان اللبناني وتدفع الناخبين اللبنانيين إلى معاقبة حزب الله على نتائج الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة

وتابع المصدر أن «أعضاء في اللوبي الأميركي - اللبناني يسعون إلى إقناع الإدارة الأميركية بضرورة العمل على منع حزب الله وحركة أمل من الحصول على كامل الحصة الشيعية في البرلمان وتحقيق خرق ولو بنائبٍ واحد ليتم ترشيحه إلى رئاسة البرلمان وانتزاع الرئاسة الثالثة من الثنائي لتحقيق تحوّل سياسي كامل في المشهد اللبناني يمكن من بعده العمل على انفراج اقتصادي».

ويضيف المصدر أن «دولاً أوروبية من بينها فرنسا تعارض هذه السياسة باعتبار أن الواقع اللبناني هشّ للغاية وأي استبعاد لمكوّن لبناني بالكسر يصعّب الوصول إلى حكمٍ مستقر ويترك لبنان عرضة للصراعات الداخلية».