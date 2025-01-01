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الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل

الخميس 10 أبريل 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل



الخليل/ سما/

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل.

وأكد الناشط أسامة الهرش، أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل المواطن إبراهيم محمد عطا الهرش، المكون من طابقين، ومساحة كل طابق 220 مترا مربعا وهو جاهز للسكن، ومنزل المواطن عطا الله أحمد الهرش، قيد الإنشاء والمكون من طابقين، مساحة الطابق الأول 120 مترا مربعا، والثاني 220 مترا مربعا.

وأشار إلى أن الاحتلال أخطر أكثر من 20 منزلا في المنطقة قبل ثلاث سنوات، التي تبعد عن مستعمرة "حاجاي" أكثر من 10 كيلو مترات.

وأشار الهرش إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشاب موسى عطا الله الهرش، وحسن موسى الحلاق، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين المحتجين على عملية الهدم، لتفريقهم وبعدهم عن المنطقة.

وتأتي عمليات الهدم في ظل تسارع التوسع الاستعماري، في أراضي المواطنين في المنطقة المصنفة "ج".

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