الحرب على غزة : عشرات الشهداء والجرحى وتكثيف الهجوم على جنوب القطاع وحي الشجاعية

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ ٢٤ من عودة الحرب.

وجدد جيش الاحتلال عمليات قصف خيام النازحين بخان يونس.

واستشهد مواطنان من عائلة العبادلة في غارة للاحتلال بشارع الطينة غرب القرارة بمدينة خانيونس استهدفت خيمة للنازحين.

وانتشلت فرق الإسعاف جثمان الشهيد ممدوح شراب من امام منزله بقيزان النجار جنوب مدينة خانيونس.

وكان ثلاثة مواطنين من عائلة أبو لبدة ارتقوا جراء استهداف الاحتلال خيمة في مواصي خانيونس.

واستشهد المواطن صالح رمضان شبير متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف سابق على مدينة خان يونس قبل أيام.

ودمر جيش الاحتلال مزيد من المنازل والمنشات في رفح ضمن ما يطلق عليه محور موراج.

وسط القطاع

وارتقى شهيد جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وارتفع عدد الشهداء في استهداف منزل ابو عمشة إلى ثلاثين شهيدا ونحو خمسين مصاب وسط استمرار البحث عن جثامين الشهداء اسفل المنزل المكون من خمس طبقات.

كما ارتقى خمسة شهداء في قصف منزل يعود لعائلة أبو غنيمة بجوار مسجد طارق بن زياد في منطقة المنطار بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة وشهيد ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

واعلنت الصحة بغزة وصول مشافي القطاع ٣٦ شهيد، منهم ثلاثة انتشال و ٤١ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت ١٤٨٢ شهيد، ٣٦٨٨ اصابة

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٨٤٦ شهيد و ١١٥٧٢٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.