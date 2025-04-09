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في لقاء مؤثر.. الخطيب يعزي عائلات شهداء الهلال الأحمر الفلسطيني ويؤكد مواصلة العمل القانوني

الخميس 10 أبريل 2025 01:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في لقاء مؤثر.. الخطيب يعزي عائلات شهداء الهلال الأحمر الفلسطيني ويؤكد مواصلة العمل القانوني



غزة/سما/

التقى اليوم الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بعائلات شهداء الجمعية الثمانية برفح، وعائلة المسعف اسعد النصاصرة، الذي لازال مصيره مجهولاً، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور الدكتور حيدر القدرة المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية، وعدد من مدراء الدوائر والاقسام، في مقر الجمعية بخانيونس.

د. الخطيب أعرب لذوي الشهداء مجدداً عن بالغ تعازيه لهم، مؤكداً بأن شهداء الجمعية تم استهدافهم خلال تأدية واجبهم الإنساني والذي تكفله جميع المواثيق الدولية، مشيرا في ذات الوقت الى أن الجمعية تواصل عملها من اجل تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة حول هذا الانتهاك الخطير.

من ناحيته أكد الدكتور حيدر القدرة بأن الجمعية ستواصل التنسيق والعمل مع ذوي الشهداء والأسرى، والذين قدم أبنائهم نموذجاً يحتذى به أمام العالم اجمع في المجال الإنساني.

من ناحيتهم اعرب ذوي الشهداء عن امتنانهم لهذه اللفتة الطيبة من رئيس الجمعية وادارتها في قطاع غزة، والتي تؤكد حرص الجمعية على التواصل معهم، وتقديم ما يلزم من اجل خدمة قضيتهم العادلة.

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