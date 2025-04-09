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بعد 6 أسابيع من الحصار الإسرائيلي الشامل.. مخزون الأغذية ينفد في غزة

الأربعاء 09 أبريل 2025 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 6 أسابيع من الحصار الإسرائيلي الشامل.. مخزون الأغذية ينفد في غزة



غزة/سما/

نفدت تقريبا جميع المواد الغذائية التي تم تخزينها خلال وقف إطلاق النار في بداية العام. بعد 6 أسابيع من قطع إسرائيل جميع الإمدادات عن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.


وقالت وكالات إغاثة كانت تقدم وجبات الطوارئ إنها ستضطر إلى التوقف خلال أيام ما لم تتمكن من إدخال المزيد من الأغذية.

وكان برنامج الأغذية العالمي يوفّر إمدادات الخبز في 25 مخبزا في قطاع غزة، لكن جميع هذه المخابز باتت مغلقة الآن وستضطر المنظمة قريبا إلى وقف توزيع عبوات المواد الغذائية بحصص مخفضة.

كما أفاد المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا اليوم الأربعاء، بأن مدينة غزة تعاني أزمة عطش بعد توقف خط مياه "ميكروت" الذي يغذي 70% من احتياجات المدينة. مشيرا إلى أن إسرائيل تسببت في انقطاع مياه شركة "ميكروت" عن الخط الرئيسي المغذي لها والواقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث ينفذ الجيش عملية عسكرية بدأها الخميس.

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