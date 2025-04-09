غزة تبادُ.. ارتفاع حصيلة “مجزرة” الشجاعية إلى 38 شهيدا (فيديو)

غزة/سما/

ارتفعت حصيلة ضحايا “مجزرة الشجاعية” شرق مدينة غزة، الأربعاء، إلى 38 شهيدا و85 مصابا، ضمن الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 18 شهرا.

جاء ذلك بعد أن تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 15 شهيدا وإنقاذ 25 مصابا من تحت أنقاض المباني، التي دمرها القصف الإسرائيلي في الحي المكتظ بالسكان، وفق بيان للدفاع المدني.

وذكر البيان أنه جرى نقل المصابين للمشفى لتلقي العلاج، دون أن يوضح طبيعة الإصابات.

وفي صباح الأربعاء، أبلغ الدفاع المدني عن استشهاد 23 فلسطينيا بينهم 8 أطفال و8 سيدات، وإصابة 60 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مباني في شارع بغداد بحي الشجاعية.