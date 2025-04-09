برلمانيون بريطانيون يطالبون بالتحقيق في دعم بلادهم للإبادة بغزة

لندن/سما/

طالب نحو 40 برلمانيًا بريطانيًا، بينهم أعضاء في مجلسي العموم واللوردات، بإجراء تحقيق مستقل لبحث مساهمة بلادهم بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وقعها 33 نائبًا و4 من أعضاء مجلس اللوردات، للمطالبة بالتحقيق في دعم بريطانيا للهجمات الإسرائيلية على غزة.

و أشارت الرسالة إلى تحقيق “تشيلكوت” الذي أُجري بعد حرب العراق (عام 2003) بشأن ممارسات الجيش البريطاني هناك، وكشف العديد من النتائج المهمة.

وقالت: “التاريخ يعيد نفسه اليوم، فعدد القتلى في غزة تجاوز 61 ألفًا، وهناك مسؤولان إسرائيليان تتهمهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضافت الرسالة: “لعبت بريطانيا دورًا مؤثرا في العمليات العسكرية الإسرائيلية بتوريد الأسلحة وتقديم الدعم الاستخباراتي عبر الطائرات التي تقلع من قواعد القوات الجوية الملكية في قبرص (الرومية)”.

ولفتت إلى أن “المساءلة والشفافية هما حجر الزاوية في الديمقراطية، لذلك نطالب بإجراء تحقيق مستقل وعام لبحث دور بريطانيا في الهجمات الإسرائيلية على غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم غربي وتأييد أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

