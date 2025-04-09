“العدل الدولية” تبدأ جلسات استماع بشأن إسرائيل في 28 أبريل

لاهاي/سما/

أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستبدأ في 28 أبريل/ نيسان الجاري، عقد جلسات استماع علنية بشأن التزامات إسرائيل بخصوص وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة، في بيان إنها “ستعقد جلسات استماع علنية بشأن طلب الرأي الاستشاري بخصوص التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضحت أن الجلسات ستعقد بين 28 أبريل الجاري و2 مايو/ أيار 2025، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.