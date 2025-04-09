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أدرعي يتهم “حزب الله” بإعادة إعمار موقع تحت الأرض في الشويفات

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أدرعي يتهم “حزب الله” بإعادة إعمار موقع تحت الأرض في الشويفات



القدس المحتلة/سما/

اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، “حزب الله” بمحاولة إعادة إعمار موقع عسكري تحت الأرض في حي الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف إنتاج وسائل قتالية. وقال أدرعي إن الموقع الذي كان قد استُهدف في نوفمبر 2024، يُعاد بناؤه قرب مدرسة ومبانٍ سكنية، مما يشكل تهديدا للأمن.

ونشر أدرعي عبر منصة “إكس” خريطة توضح الموقع المزعوم، وأشار إلى أن “حزب الله” يحاول التهرب من الرقابة الدولية. وأوضح أنه في يناير 2025 تم تقديم معلومات عن إعادة بناء الموقع، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إجراء تفتيش مفاجئ، إلا أن صورا جوية أظهرت أن “حزب الله” قد أخلَى الآليات الهندسية في يوم التفتيش، ليعيدها بعد انتهائه.

واختتم أدرعي تصريحاته بالقول إن هذه الأنشطة تمثل خرقا للاتفاقات بين لبنان وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار.

من جانبه، تفقد الجيش اللبناني الموقع الذي ذكره أدرعي، معتبرا أن هذا الادعاء جزء من التحركات العسكرية الإسرائيلية.

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