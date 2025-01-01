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ماكرون: قد نعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل (فيديو)

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: قد نعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل (فيديو)



باريس/سما/

 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة على قناة “فرانس 5” اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو/ حزيران المقبل، خلال مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم فرنسا رئاسته مع السعودية.

وأشار ماكرون إلى أن هذا الاعتراف سيكون خطوة نحو العدالة ويأتي ضمن إطار السعي لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال “لن أفعل ذلك (…) لإرضاء شخص أو آخر، بل لأنه سيكون أمرا عادلا، ولأنني أرغب في المشاركة في ديناميكية سياسية”.

وقال الرئيس الفرنسي “علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة”، مضيفا “هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران/يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات سياسية، وقد تحمل دلالات رمزية كبيرة في السياق الدولي، حيث يعتبر اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية خطوة قد تؤثر على العلاقات الدولية في المنطقة وتزيد من الضغط على إسرائيل.

والثلاثاء، ختم الرئيس الفرنسي زيارته إلى مصر التي استغرقت 3 أيام في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، حيث اعتبر أن استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة “أولوية الأولويات”، مشيرا إلى أن القطاع يضم مليوني شخص “محاصرين” ولا يمكن الحديث عنه كـ “مشروع عقاري”.

كما زار ماكرون برفقة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مستشفى العريش العام لتفقد الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة.

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