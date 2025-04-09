مسؤول في "حزب الله" يعلن استعدادهم لمناقشة مستقبل سلاحهم في حال انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان

بيروت/سما/

أعلن مسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني أن الحزب مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في حال انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان.



وأكد المسؤول أن الحركة مستعدة لذلك في حال انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن قصف البلاد وحددت شروطا للدخول في محادثات يأمل مراقبون أن تؤدي إلى تخلي الجماعة عن سلاحها.

وتجددت مسألة سلاح "حزب الله" مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في الضغط على الحزب رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار منذ نوفمبر ، ومع إلحاح واشنطن على مطالبة الجماعة بالتخلي عن سلاحها واستعداد الولايات المتحدة لإجراء محادثات نووية مع إيران التي تدعم "حزب الله".

وصرح عون في وقت سابق بأن ‌سحب سلاح "حزب الله" يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.