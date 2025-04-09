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أولمرت: نتنياهو يساند جرائم المستوطنين البشعة ضد الفلسطينيين

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: نتنياهو يساند جرائم المستوطنين البشعة ضد الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، يوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين.


وأضاف إيهود أولمرت في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو بصفته رئيسا للوزراء "يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها شبان التلال في الأراضي الفلسطينية".

وصرح رئيس الوزراء الأسبق بأن الحكومة أيضا تغض الطرف عنها.

و"شبان التلال" هي مجموعة يمينية متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين تهاجم الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وإضرام النيران بالممتلكات واقتلاع الأشجار وإقامة البؤر الاستيطانية.

وينتمي أعضاء هذه المجموعة إلى أحزاب يمينية تشكل الحكومة الحالية، وفق "الأناضول".

وكان المستوطنون صعدوا منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية العام 2020 من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وخاصة شمال الضفة الغربية.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، دفعة قوية منذ تشكيل الحكومة، وفقا لمعطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية التي ترصد الاستيطان بالضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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