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الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر بمستوطنة سديروت

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر بمستوطنة سديروت



القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر 2023 بمستوطنة سديروت الإسرائيلية.


وكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي الذي نشر الأربعاء، أن معظم أوجه القصور تقع على عاتق اللواء الشمالي في فرقة غزة، وهو المسؤول عن أمن سكان المدينة لقربه من حدود قطاع غزة.

ويظهر التحقيق أن اللواء لم يقم بإعداد ملف للدفاع عن المدينة وتجاهل حقيقة سحب السلاح من فرق الاستنفار في أغسطس 2022.

وأفاد التحقيق بأن "لواء الشمال" لم يدرب عناصر الأمن لعامين ولم يستعد لهجوم واسع.

وذكر أيضا أن إسرائيل ركزت معظم اهتمامها على ما يحدث عند السياج الحدودي بدلا من الاستعداد لغارة واسعة النطاق، على الرغم من أن خطة حماس الهجومية "جدار أريحا" ذكرت أن سديروت كانت الهدف الرئيسي للهجوم.

ولفت تحقيق الجيش في أحداث 7 أكتوبر 2023 في سديروت إلى غياب التواصل بين أجهزة الأمن والجيش في مناطق الغلاف.

كما كشف التحقيق أيضا إلى تبادل لإطلاق النار بين الجيش والأجهزة الأمنية.

وتبين أيضا أنه لم يكن هناك نظام اتصالات يربط جيش الدفاع الإسرائيلي بالشرطة وأجهزة الأمن الأخرى التي شاركت في المعارك بالمدينة ولم يتم إنشاء غرفة قيادة مشتركة لقوات الأمن، وكانت القوات التي وصلت إلى المدينة تعمل بشكل مستقل، مما تسبب في إطلاق نار في الاتجاهين.

وذكر التحقيق أنه طوال ساعات القتال، فشل اللواء الشمالي وفرقة غزة بأكملها في تزويد القوات على الأرض بصورة موثوقة عن الوضع، ولم يدركوا أيضا خطورة الوضع إلا عندما اطلعوا على الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.

ووفق المصدر ذاته، لم يتم استدعاء قائد اللواء العقيد عامي بيطون، الذي كان سلوكه في الميدان موضوع اتهامات طوال الحرب، للإدلاء بشهادته في التحقيق ولم تتم مواجهته بنتائجه.

وأوصى مؤلفو التحقيق من بين أمور أخرى، بتحسين وسائل الاتصال بين الأجهزة الأمنية والنظام المدني، من خلال آلية إعلان أو وسيلة اتصال موحدة من شأنها تسهيل تحديثات الوضع وتنسيق القوات وتنظيم آليات التحذير لضمان فهم جميع السكان لما ينطوي عليه الأمر مع تعزيز التنسيق بين جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة وإنشاء غرفة قيادة مشتركة بين المنظمتين لتعزيز جاهزية الفرقة بالسلاح والتدريب.

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