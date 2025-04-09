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سرايا القدس تبث مشاهد لتفجير دبابة إسرائيلية في حي الشجاعية

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تبث مشاهد لتفجير دبابة إسرائيلية في حي الشجاعية



غزة/سما/

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من زراعة وتفجير مقاتليها لعبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية أثناء توغلها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.


وقالت "سرايا القدس" في بيان: "سرايا القدس تعرض مشاهد من زراعة وتفجير مجاهديها لعبوة من نوع (ثاقب) بدبابة صهيونية أثناء توغلها بحي الشجاعية".


وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة أكثر من 80 مواطنا اليوم، في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية جراء قصف مربع سكني عند مسجد الهواشي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي لمنازل الفلسطينيين المأهولة ومراكز الإيواء وخيام النازحين، في مختلف أنحاء القطاع بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي اليوم الـ 24 لاستئناف حرب الإبادة في غزة، جدد الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي للقطاع، فيما رفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية للسيطرة على تسليم المساعدات في غزة، وأعلنت أنها لن تشارك في ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية.

#سرايا القدس . #الشجاعية

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