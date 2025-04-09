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وزير الخارجية التركي يكشف عن شرط أنقرة لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التركي يكشف عن شرط أنقرة لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"



أنقرة/سما/

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع قناة "CNN TÜRK" التركية الخاصة المقربة من الحكومة، إن أنقرة قطعت علاقاتها التجارية والديبلوماسية مع إسرائيل بسبب الوضع في فلسطين.

 

وأضاف هاكان فيدان أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وأكد أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وصرح الوزير التركي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدى العالم بأسره بدعم أمريكي، ويتحدى العالم بقدرات الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يجب على واشنطن أن "تضبط" نتنياهو.

وبخصوص الملف السوري، شدد وزير الخارجية التركي على أن أنقرة "لا تقف مكتوفة الأيدي أمام عدم الاستقرار في سوريا".

وأفاد في تصريحاته بأنه ومن أجل منع "سوء الفهم" في سوريا، يقيمون "تواصلا مباشر" مع إسرائيل.

وأوضح فيدان أن إسرائيل حددت استراتيجية تتمثل في "عدم ترك أي شيء" للإدارة الجديدة في سوريا.

وشدد وزير خارجية تركيا على ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي السورية، والتوقف عن قصف بنيتها التحتية.

وأشارت إلى أن عدم الاستقرار في بلد جار لتركيا، سيؤثر عليها ويتسبب لها بأذى، محذرا من أن أنقرة "لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك".

وأكد في سياق تصريحاته قائلا: "نحن لن نهاجم أي دولة لا تهاجمنا بشكل مباشر في إشارة إلى إسرائيل""، مردفا بالقول: " عندما يتعلق الأمر بمسألة تخص بلداً آخر (يقصد سوريا)، فمن المهم ألا يكون هناك أي حالة عدم استقرار هناك".

وشدد على أنه إذا نشأت "منطقة عدم استقرار" في دولة مجاورة (سوريا) تؤثر علينا وتضر بنا، فلا يمكننا البقاء متفرجين.

كما صرح هاكان فيدان بأنه من الضروري رفع العقوبات عن سوريا من أوروبا والولايات المتحدة.

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- لا نية لدينا بالدخول في أي اشتباك أو مواجهة مع أي دولة في المنطقة، ومن ضمنها إسرائيل.

- نتعاون مع الإدارة السورية الجديدة في جوانب مختلفة ومتعددة وبدعم من تركيا يمكن لها أن تتخطى عواقب كثيرة.

- نحن نتعاون مع الإدارة السورية الجديدة في المجال الأمني وفي مكافحة الإرهاب.

- هناك الآن سوريا جديدة ودولة مستقلة، ويجب السماح لها بتنظيم سياساتها الدفاعية والخارجية.

- لقد أسسنا منصة مع دول المنطقة تعنى بعدة قضايا، إحداها مكافحة تنظيم داعش.

- ما تقوم به إسرائيل في سوريا، هو استفزاز.

- لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أية فوضى داخلية والاستفزازات في سوريا من شأنها أن تهدد أمن تركيا.

وبشأن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، ذكر الوزير التركي أن هناك استعدادات بخصوص عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان، في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن العلاقات بين الرئيسين ترامب وأردوغان جيدة.

وبين خلال اللقاء أن هنالك مساع قانونية من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، في إطار قانون "كاتسا" الأمريكي.

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