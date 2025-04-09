  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أورتاغوس: ولى زمن حل المشاكل في الشرق الأوسط على طاولة يجلس خلفها العرب دون "إسرائيل"

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أورتاغوس: ولى زمن حل المشاكل في الشرق الأوسط على طاولة يجلس خلفها العرب دون "إسرائيل"



واشنطن/سما/

قالت مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، إن إسرائيل يجب أن تشارك في المناقشات الإقليمية وصنع القرار بشأن قضايا الشرق الأوسط إلى جانب الدول العربية.


وأضافت أورتاغوس في مقابلة مع The National الإماراتية: "لقد انتهت أيام حل المشاكل في الشرق الأوسط، عندما يجتمع كل العرب ولا تجلس إسرائيل على طاولة المفاوضات. سواء كان الأمر يتعلق بغزة أو لبنان أو سوريا، مهما كان الوضع، يجب إشراك إسرائيل في هذه المناقشات وفي هذه القرارات".


وأعربت أورتاغوس أيضا عن أملها في أن تقوم المزيد من الدول العربية خلال رئاسة دونالد ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال الانضمام إلى ما يسمى "اتفاقيات إبراهيم".

وقالت: "قد يبدو الأمر ساذجا، لكنني آمل أنه بحلول نهاية هذه السنوات الأربع من العمل مع الرئيس ترامب، سيكون لدينا في جميع أنحاء المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، المزيد من الأشخاص والمزيد من الدول التي ترغب في الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، والتي ترغب في الدفاع عن السلام، وعدم الدفاع مرة أخرى عن الحرب والكراهية".

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أطلقت الولايات المتحدة عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وفي أعقاب ذلك، تم في عام 2020 توقيع مجموعة من الوثائق، والتي أطلق عليها اسم "اتفاقيات إبراهيم للسلام".

 وانضمت الإمارات والبحرين والمغرب إلى الاتفاقيات. وحتى عام 2020، حافظت إسرائيل على علاقات دبلوماسية مع دولتين عربيتين فقط في المنطقة: الأردن ومصر.

الأكثر قراءة اليوم

إعلان صادم ..إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

الإعلام العبري يكشف عن آلية مساعدات غامضة ومثيرة للجدل في قطاع غزة..

الإعلام العبري: ترامب صنع من نتنياهو مغفلاً ..أشاد بغريمه أردوغان وأبقى الرسوم الجمركيّة والمحادثات الإيرانيّة..

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة نفذها الجيش الاسرائيلي بحي الشجاعية شرق غزة

انهيار الشيكل امام العملات العالمية…

حزب الله يلوّح بخيار نزع سلاحه بشروط ..

"صواريخ إس-300 تظهر لأول مرة".. الإعلام العبري يزعم انتشار أسلحة مصرية قرب فيلادليفيا

الأخبار الرئيسية

20250409114052reup-2025-04-09t113902z_1169686947_rc2budaxy9s9_rtrmadp_3_france-politics.h-730x438

ماكرون: قد نعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل (فيديو)

67f6106a423604113f508621

"مفاجأة كبيرة"... تقرير يكشف ما دمرته إسرائيل من أنفاق "حماس"

67f687d7423604408151c493

الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر بمستوطنة سديروت

وزير الخارجية التركي يكشف عن شرط أنقرة لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

67f697df4236040d6a5218cf

الجيش الإسرائيلي يستعد لضم خمس غزة للمنطقة العازلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية