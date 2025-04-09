رئيس الوزراء المصري: زيارة ماكرون "تاريخية" ودلالاتها شديدة الإيجابية

القاهرة/سما/

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر والتي استمرت 3 أيام وانتهت أمس، "مهمة وتاريخية"، وتأتي في ظروف شديدة الأهمية والحساسية.



وأضاف مدبولي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "الزيارة بدأت بمجرد وصول ماكرون بزيارة المتحف المصري الكبير، ثم لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جولة بمنطقة خان الخليلي، ونؤكد تقديرنا الشديد جدًا لالتفاف الشعب المصري والمواطنين المصريين حول قيادتهم السياسية، ومعرفتهم وإدراكهم ووعيهم بحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن والمنطقة والظروف التي نمر بها".



وأكد أن "الرسائل التي خرجت عن هذه الزيارة كانت شديدة الإيجابية، عكست مدى تلقائية المواطنين ووعيهم وترحيبهم الشديد بتواجد الرئيس وضيفه بينهم".

وأشار مدبولي إلى توقيع اتفاق مهم لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى توقيع عدد كبير من المشروعات الثنائية في مجالات مُختلفة، شملت الصحة والتعليم والبنية الأساسية والاقتصاد والطاقة، وكذلك انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك المصري الفرنسي، وزيارة الرئيسين لمحطة عدلي منصور واستقلالهما لمترو الأنفاق بالخط الثالث.

وأوضح أن "من أهم المشروعات التي تم توقيعها في مجال الصحة، كان مشروع معهد "جوستاف روسي" لإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام السرطانية"، بالإضافة إلى ملف الجامعات والتآخي بين عدد كبير من الجامعات المصرية والجامعات الفرنسية، وكذلك المشروع الكبير في منطقة رأس شقير لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 7 مليارات يورو.

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى انعقاد القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية بحضور الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، منوها بالتوافق خلال القمة على العديد من محاور التحرك فيما يتعلق بأزمة قطاع غزة.

وأكد وجود "تطابق تام لوجهات نظر الزعماء الثلاثة" حول الأزمة في غزة، لافتا إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها قادة مصر وفرنسا والأردن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتباحث حول العديد من القضايا التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط حاليا.

وجدد مدبولي التأكيد على أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تأتي في وقت شديد الأهمية، بالنظر لدورها واعتبارها حليفًا استراتيجيًا لمصر، مشيرا إلى أن مُختلف مخرجات هذه الزيارة كانت في النطاق والتوجه الإيجابي المأمول في هذا الصدد.