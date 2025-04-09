أبو ردينة: تصريحات مصطفى البرغوثي لا تمثل موقف دولة فلسطين وشعبها

رام الله / سما/

تعقيباً على تصريحات رئيس حركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، التي اساء فيها للشعب الإماراتي الشقيق وقيادته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن هذه التصريحات لا تمثل موقف دولة فلسطين وشعبها، وأننا لن نسمح بالمساس برموز أية دولة عربية شقيقة أو صديقة او قياداتها.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يكن كل الاحترام والتقدير للشعوب العربية الشقيقة، ولا يسمح بتجاوز الخطوط الحمر التي تمثلها هذه التصريحات المدانة المسيئة للشعب الاماراتي، والتي لا تمثل قيم واخلاق قيادة وشعب فلسطين، معبراً عن رفضنا وبشكل مطلق لأية تصريحات مرتهنة لأجندات لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.