"القسام" تبث مشاهد قصف مدينة أسدود "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"

غزة/سما/

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر إطلاق رشقة صاروخية نحو مدينة أسدود من طراز "S55" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".



يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي لمنازل الفلسطينيين المأهولة ومراكز الإيواء وخيام النازحين، في مختلف أنحاء القطاع بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي اليوم الـ 24 لاستئناف حرب الإبادة في غزة، جدد الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي للقطاع، فيما رفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية للسيطرة على تسليم المساعدات في غزة، وأعلنت أنها لن تشارك في ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية.