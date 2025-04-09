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الرئيس ينعى الطالب التونسي فارس خالد ويمنحه وسام فارس فلسطين

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس ينعى الطالب التونسي فارس خالد ويمنحه وسام فارس فلسطين



رام الله / سما/

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشهيد الشاب التونسي فارس خالد، الذي ارتقى خلال محاولته رفع العلم الفلسطيني، فوق إحدى المنشآت المدرسية التونسية، تضامنا مع شعبنا.

وأصدر سيادته، قرارا باعتبار الشهيد فارس خالد، "شهيد العلم الفلسطيني"، ومنحه وسام فارس فلسطين من وسام دولة فلسطين، وذلك تقديرا لتضحيته الجليلة، وإيمانه، بالتضامن مع شعبنا الفلسطيني، وإسناد حقوقه الوطنية المشروعة، والذي يأتي استكمالا للمواقف الأخوية المشرفة للجمهورية التونسية، رئيسا وحكومة وقوى وطنية وشعبا، والداعمة لشعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.

وكلف الرئيس، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية، بتقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد، وأقاربه ومدرسته، وأبناء الشعب التونسي الشقيق.

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