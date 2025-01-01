"الخارجية" تدين مجزرة الشجاعية وتدعو إلى اتخاذ إجراءات دولية تتسق مع القانون الدولي لوقف الإبادة

رام الله / سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بغزة، اليوم الأربعاء، والتي أدت إلى استشهاد 30 مواطناً بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

وأكدت الخارجية في بيان صادر عنها، أن هذه المجزرة تُعتبر إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في قتل أبناء شعبنا بشكل جماعي، وتدمير مقومات وجوده في القطاع على طريق دفعه بقوة الاحتلال إلى الهجرة خارجه.

وعبرت، عن استيائها الشديد من تقاعس المجتمع الدولي أمام المجازر وجميع مظاهر الإبادة والتهجير وسرقة الأرض الفلسطينية وضمها.

وجددت الخارجية مطالبتها بإجراءات دولية جادة تضع حداً لاستفراد الاحتلال بالمدنيين، داعية إلى الخروج من النمطية السائدة في ردود الفعل الدولية نحو مواقف وإجراءات تتسق مع القانون الدولي، وتضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل الوقف الفوري لجرائم القتل والإبادة.