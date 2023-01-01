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خمسة شهداء في قصف جديد للاحتلال على حي الشجاعية شرق غزة

الأربعاء 09 أبريل 2025 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة شهداء في قصف جديد للاحتلال على حي الشجاعية شرق غزة



غزة / سما/
استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في غارة جديدة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد ساعات قليلة من ارتكاب الاحتلال مجزرة في الحي أسفرت عن استشهاد 30 مواطنا بينهم 8 أطفال وإصابة 50 آخرين على الأقل.

وأفادت مثادر محلبة باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف جديد للاحتلال على حي الشجاعية، بينما تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ بمساعدة المواطنين، أعمال البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل عائلة أبو عمشة الذي قصفته الاحتلال في وقت سابق اليوم، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا على الأقل بينهم 8 أطفال وإصابة نحو 50 آخرين.

ومنذ استئنافه الإبادة الجماعية بغزة في 18 آذار/ مارس الماضي، قتل الاحتلال الإسرائيلي نحو 1500 مواطن وأصاب آلاف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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