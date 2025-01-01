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الصليب الأحمر: قتل المسعفين في غزة تذكير صارخ بمدى خطورة الوضع في القطاع

الأربعاء 09 أبريل 2025 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: قتل المسعفين في غزة تذكير صارخ بمدى خطورة الوضع في القطاع



سما / وكالات /

 قالت منظمة الصليب الأحمر الدولي، إن جريمة قتل المسعفين الثمانية في قطاع غزة تذكير صارخ بمدى خطورة الوضع في غزة، سواء على المدنيين أو على العاملين في المجال الإنساني الذين يخاطرون بكل شيء من أجل إنقاذ الأرواح.

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة آدریان زیمرمان في منشور نشره الصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إن هذه الحادثة يجب أن تكون نقطة تحوّل حقيقية، إذ إن العاملين في المجالين الإنساني والطبي يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب احترامهم في جميع الظروف، وتمكينهم من أداء عملهم بأمان، دون عوائق أو أذى.

وأضاف: في كل مرة يُقتل فيها مسعف يُقطع عن المدنيين شريان حياة، في حين ما زالت مشاعر الألم والغضب تتملكنا لمقتل مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكان العديد منهم قد عمل معنا في مستشفى الصليب الأحمر الميداني ومستشفيات أخرى في غزة، إلى جانب مستجيبين أوائل آخرين من الدفاع المدني.

وتابع زیمرمان: كل يوم يحمل ذكرى جديدة لفقدانهم، ونشعر بقلق بالغ إزاء المشاهد المفزعة التي تُظهر ظروف مقتلهم.

يذكر أن المسعفين الثمانية استُشهدوا أواخر الشهر الماضي بعد أن استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني، عند توجههم إلى منطقة الحشاشين في رفح جنوب قطاع غزة، لتقديم خدمات الإسعاف الأولي لعدد من المصابين جراء قصف لقوات الاحتلال في المنطقة.

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