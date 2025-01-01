  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها وسط تدمير ونسف للمنازل

الأربعاء 09 أبريل 2025 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها وسط تدمير ونسف للمنازل



جنين/ سما/

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه لليوم الـ 79على التوالي على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

ويطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة في مخيم جنين منذ صباح اليوم الاربعاء، علماً أن المخيم فارغ من المواطنين بعد إجبارهم على النزوح عن منازلهم، في وقت تواصل جرافات الاحتلال تجريف الشارع وتدمير البنية التحتية فيه.

وأصيب أمس الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر (25 عاما) برصاص الاحتلال بالرأس في حي الهدف بعد اقتحام جنود الاحتلال للحي، وإطلاق النار بشكل عشوائي فيه.

كما فجرت قوات الاحتلال منزلاً وسط مخيم جنين، أمس الثلاثاء، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه.

فيما يستمر الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية ومدرعات إلى المدينة والمخيم، والجرافات الثقيلة، من حاجز الجلمة العسكري إلى محيط المخيم، ونشر قوة من الجنود المشاة في منطقة الغبز في محيط المخيم ومنطقة واد برقين، وشق الطرق وتوسيعها، وتغيير معالم المخيم، وهدم منازل المواطنين.

ويواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، إذ يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين.

ويتفاقم الوضع الانساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الاحتلال قسراً من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم لمصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.

وتشير التقديرات إلى أن 600 منزل دمر في المخيم، فيما أصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وبحسب المعطيات فإن الوضع الاقتصادي للنازحين البالغ عددهم 21 ألف يمثل واقعاً وتحدياً جديداً على الصعيد الانساني في جنين، ما زاد نسبة الفقر في جنين، خاصة مع فقدان النازحين لوظائفهم وأعمالهم.

ومنذ بداية العدوان استشهد 36 مواطنا في المحافظة، فيما يواصل الاحتلال شن حمالات مداهمة واعتقالات واسعه في قرى وبلدات المحافظة وبشكل شبه يومي.

الأكثر قراءة اليوم

إعلان صادم ..إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

الإعلام العبري يكشف عن آلية مساعدات غامضة ومثيرة للجدل في قطاع غزة..

ماكرون يزور جرحى فلسطينيين في العريش: غزة تحت الحصار وليست مشروعاً عقارياً

الإعلام العبري: ترامب صنع من نتنياهو مغفلاً ..أشاد بغريمه أردوغان وأبقى الرسوم الجمركيّة والمحادثات الإيرانيّة..

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة نفذها الجيش الاسرائيلي بحي الشجاعية شرق غزة

تقرير عبري: 4 شروط وضعتها "إسرائيل" لدعم اتفاق ترامب المحتمل مع إيران أحدها طبق مع بلد عربي

انهيار الشيكل امام العملات العالمية…

الأخبار الرئيسية

IMG_9258

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة نفذها الجيش الاسرائيلي بحي الشجاعية شرق غزة

الإعلام العبري: ترامب صنع من نتنياهو مغفلاً ..أشاد بغريمه أردوغان وأبقى الرسوم الجمركيّة والمحادثات الإيرانيّة..

الإعلام العبري يكشف عن آلية مساعدات غامضة ومثيرة للجدل في قطاع غزة..

اليوم ال 23 من عودة الحرب: شهداء بالعشرات بقصف خيام ومنازل المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة

IMG_9254

إعلان صادم ..إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية