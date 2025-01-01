  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركزية "فتح" تقرر دراسة طلبات الأعضاء المفصولين الراغبين بالعودة إلى الحركة

الأربعاء 09 أبريل 2025 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية "فتح" تقرر دراسة طلبات الأعضاء المفصولين الراغبين بالعودة إلى الحركة



رام الله/سما/

قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دراسة طلبات الراغبين بالعودة إلى صفوف حركة فتح، وذلك استنادًا إلى قرارها الصادر بتاريخ 4 مارس 2025، وما ورد في كلمة السيد الرئيس خلال القمة العربية بشأن العفو عن المفصولين.

وأوضحت اللجنة في تعميم رسمي، اليوم الأربعاء، أنه تقرر دراسة طلبات الراغبين بالعودة إلى صفوف حركة فتح من خلال تقديم طلب فردي من العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح، يعرب به عن رغبته بالعودة إلى أطر الحركة والاستعداد للالتزام بأنظمة وقوانين واحكام حركة فتح، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا التعميم.

وأوضحت أن فترة تقديم الطلبات تمتد لمدة شهر من تاريخ إصدار التعميم.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستضع آلية مركزية لمتابعة هذه الطلبات والبت فيها.

الأكثر قراءة اليوم

إعلان صادم ..إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

الاعلام العبري : الجيش المصري ينشر دبابات “باتون” و”أبراهامز” وسط سيناء..

الإعلام العبري يكشف عن آلية مساعدات غامضة ومثيرة للجدل في قطاع غزة..

ماكرون يزور جرحى فلسطينيين في العريش: غزة تحت الحصار وليست مشروعاً عقارياً

تقرير عبري: 4 شروط وضعتها "إسرائيل" لدعم اتفاق ترامب المحتمل مع إيران أحدها طبق مع بلد عربي

الإعلام العبري: ترامب صنع من نتنياهو مغفلاً ..أشاد بغريمه أردوغان وأبقى الرسوم الجمركيّة والمحادثات الإيرانيّة..

"صواريخ إس-300 تظهر لأول مرة".. الإعلام العبري يزعم انتشار أسلحة مصرية قرب فيلادليفيا

الأخبار الرئيسية

IMG_9258

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة نفذها الجيش الاسرائيلي بحي الشجاعية شرق غزة

الإعلام العبري: ترامب صنع من نتنياهو مغفلاً ..أشاد بغريمه أردوغان وأبقى الرسوم الجمركيّة والمحادثات الإيرانيّة..

الإعلام العبري يكشف عن آلية مساعدات غامضة ومثيرة للجدل في قطاع غزة..

اليوم ال 23 من عودة الحرب: شهداء بالعشرات بقصف خيام ومنازل المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة

IMG_9254

إعلان صادم ..إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية