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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50.846 والإصابات إلى 115.729 منذ بدء العدوان

الأربعاء 09 أبريل 2025 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50.846 والإصابات إلى 115.729 منذ بدء العدوان



غزة /سما/

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50.846، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 115.729، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت المصادر، إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 36 شهيدا منهم 3 شهداء انتُشلت جثامينهم، و41 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,482 شهيدا، و3,688 إصابة.

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