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عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة نفذها الجيش الاسرائيلي بحي الشجاعية شرق غزة

الأربعاء 09 أبريل 2025 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة نفذها الجيش الاسرائيلي بحي الشجاعية شرق غزة



استشهد 22 مواطنا وأصيب عشرات آخرون، اليوم الأربعاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية  باستشهاد 22 مواطنا على الأقل، وإصابة نحو 50 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو عمشة في شارع بغداد بحي الشجاعية، ومنازل أخرى متلاصقة في الحي، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأضافت أنه جرى نقله جثامين الشهداء، والجرحى، إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة، حيث رجحت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء في ظل وجود حالات حرجة بين الجرحى.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن ومواطنة في قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان أحدهما طفل جراء قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الحاج في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح بنيران مسيرة للاحتلال استهدفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن مواطنا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف سابق للاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

ومنذ استئنافه الإبادة الجماعية بغزة في 18 آذار/ مارس الماضي، قتل الاحتلال الإسرائيلي نحو 1500 مواطن وأصاب آلاف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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