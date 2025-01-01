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طقس فلسطين : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الأربعاء 09 أبريل 2025 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردًا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردًا فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر، الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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