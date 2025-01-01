رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس) الصادرة، اليوم الأربعاء، استشهاد عشرات المواطنين وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، واستشهاد مواطنة غرب سلفيت.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

تصعيد احتلالي.. شهيدة غرب سلفيت وإصابات وعمليات هدم واسعة في الضفة واستهداف لمدارس الأونروا

الرئاسة: مضي الاحتلال بإنشاء محور "موراغ" مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

غوتيريش: غزة أصبحت ساحة للقتل ولن نشارك في تدابير لا تحترم الإنسانية والحياد

ماكرون: غزة هي مليونا شخص تحت الحصار وليست مشروعا عقاريا

مجلس الوزراء يصادق على اتفاقيات تثبيت ديون 46 هيئة محلية من المياه والكهرباء

تشييع طالب تونسي استشهد أثناء تعليقه العلم الفلسطيني فوق مبنى كليته

توجه حكومي لإنشاء شركة لاستيراد الذهب والتغلب على عمليات الإدخال "غير القانونية"

"الأيام":

القطاع: عشرات الشهداء والجرحى، وأوامر إخلاء جديدة في غزة وخان يونس

عمليات هدم واسعة لمنازل ومنشآت وإصابات واعتقالات خلال اقتحامات عدة

ماكرون: غزة ليست مشروعاً عقارياً ولا يمكننا محو التاريخ والجغرافيا

"العليا" الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس "الشاباك" وتمنع تعيين بديل له

الحكومة تصادق على اتفاقيتين تحضيراً لبناء محطة توليد الكهرباء في جنين

"القدس":

عشرات الشهداء بقصف جوي ومدفعي

عمليات هدم خلال ساعات طالت منازل مأهولة وصالة أفراح في الضفة

ماكرون من العريش: غزة ليست مشروعاً عقارياً

عادوا إلى رفح وافترشوا الركام... فألقتهم "أوامر الإخلاء" على "درب الآلام ".