الحوثيون يرفضون عرضا امريكيا لوقف مبتادل للهجمات ويصرون على وقف حرب غزة

صنعاء/سما/

قالت مصادر مطلعة في صنعاء لصحيفة الأخبار اللبنانية إن الإدارة الأميركية عرضت على الحوثيين في اليمن، عبر قنوات دبلوماسية في المنطقة، وقف الهجمات ضد السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر مقابل وقف الولايات المتحدة للغارات الجوية ، لكن الحوثيين تجاهلوا العرض.

وتوسعت العملية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، وشملت هجمات أميركية إضافية نفذت في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وقالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن الضربات الأميركية أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل، بينهم خمس نساء وطفلان، وإصابة نحو 100 شخص في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، بما في ذلك محافظة صعدة الشمالية، معقل الحوثيين.

وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن مقاتليه سيهاجمون السفن الأمريكية في البحر الأحمر طالما استمرت الولايات المتحدة في هجماتها على اليمن. وقال في خطاب متلفز "إذا واصلوا عدوانهم فسنواصل التصعيد".