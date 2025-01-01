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حزب الله يلوّح بخيار نزع سلاحه بشروط ..

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يلوّح بخيار نزع سلاحه بشروط ..



بيروت /سما/

كشف مسؤول كبير في حزب الله لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن الجماعة اللبنانية مستعدة للدخول في محادثات حول مستقبل سلاحها، بشرط انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وإنهاء الضربات الجوية المتواصلة على البلاد.

وقال المسؤول إن حزب الله مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن قصف البلاد.

ووفق رويترز، فقد حدد المسؤول شروطا للدخول في محادثات يأمل مراقبون أن تؤدي إلى تخلي الجماعة عن سلاحها.

وتجددت مسألة سلاح حزب الله مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في الضغط على الحزب رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار منذ نوفمبر.

كما تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغط الدولي، ولا سيما من الولايات المتحدة، التي تضغط باتجاه نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران.

وقالت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن نزع سلاح حزب الله هو جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران.

وأضافت: "القرار 1701 ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية.. والجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحالية على نزع سلاح حزب الله".

كما ذكرت في وقت سابق أنه ينبغي نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى في لبنان "بأسرع وقت ممكن"، وتوقعت أن يباشر الجيش هذه المهمة.

وجاءت تصريحات أورتيغاس في ختام زيارة استمرت 3 أيام إلى بيروت التقت خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومسؤولين وممثلين سياسيين آخرين..

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