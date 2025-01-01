حماس: لا مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار

الدوحة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج حسام بدران، أن الأفكار المطروحة حالياً بشأن وقف إطلاق النار في غزة غير مكتملة.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال بدران إن حماس مهتمة بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لم يتم حتى الآن طرح أي مبادرة جديدة من قبل الوسطاء.

وأوضح أن الحركة منفتحة على المقترحات، لكنه انتقد الولايات المتحدة التي قال إنها ليست وسيطا محايدا بل تدعم إسرائيل وترفض التفاوض. وختم قائلا "من المستحيل أن تستمر الحرب إلى الأبد، ونحن نصر على وقف القتال وإراقة الدماء".