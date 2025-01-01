اليوم ال 23 من عودة الحرب: شهداء بالعشرات بقصف خيام ومنازل المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ ٢٣ من عودة الحرب.

وواصل جيش الاحتلال عمليات قصف خيام النازحين بخان يونس.

واستشهد المواطن سمير منصور ٦٨ عام وامرأة وعدد من المصابين جراء قصف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشهدت خان يونس في ساعات الليل سلسلة غارات ادت لاستشهاد ثمان مواطنين خمسة منهم في خيمة في جنوب المواصي اضافة إلى استشهاد شاب بقصف محيط مصلى التوبك بعبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين متأثرين بجراحهم وهم جهاد ابو طعيمة ورنا ابو طعيمة وباسل يحيي.

وبدا جيش الاحتلال خلال الثلاثة أيام الماضية بإنشاء سواتر ترابية شرق محطة بهلول شرقي رفح .

وقالت مصادر فلسطينية ان الاحتلال يحصن المنطقة التي يتواجد بها منذ بداية الحرب لقطع الطريق الشرقي بشكل كامل عن الدخول لرفح وعزل معبري كرم ابو سالم ورفح.

ودمر جيش الاحتلال مزيد من المنازل والمنشات في رفح.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وجدد جيش الاحتلال أوامر الإخلاء في جزء من المنطقة الوسطى وادّت غاراته خلال ٢٤ ساعة إلى استشهاد ٢٣ مواطن واصابة العشرات.

واستشهد الشاب حمزة وائل عسفة من دير البلح متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع في قصف استهدف خيمته بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

غزة والشمال

واستشهد اثنين من المواطنين اثر استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط الكلية الجامعية بتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

واعلنت الصحة بغزة وصول مشافي القطاع ٥٨ شهيد، و ٢١٣ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت ١٤٤٩ شهيد، ٣٦٤٧ اصابة

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٨١٠ شهيد و ١١٥٦٨٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.





