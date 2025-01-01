إعلان صادم ..إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

جاكرتا/وكالات/

قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو في بيان اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لأن تستقبل مؤقتا فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة.

وأضاف برابو أنه وجه وزارة الخارجية بإجراء مناقشات سريعا مع الجانب الفلسطيني وغيره من الأطراف حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين ونقلهم إلى إندونيسيا. وقال «نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى».

وأوضح أن هؤلاء سيكونون في إندونيسيا بشكل مؤقت حتى يتعافوا تماما من إصاباتهم ويكون الوضع في غزة آمنا لعودتهم. وتابع أن إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، ترغب في تعزيز دورها في السعي لإيجاد حل للصراع في غزة. وتدعم جاكرتا حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.