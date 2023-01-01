قصف إسرائيلي في البقاع والجيش يعلن مهاجمة مستودع أسلحة لحزب الله

القدس المحتلة/سما/

استهدف قصف إسرائيلي مساء الثلاثاء مبنى في منطقة حوش تل صفية ببعلبك بالبقاع بلبنان، فيما جرى رصد تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت؛ حسبما أورد إعلام والوكالة اللبنانية.

وبعد وقت وجيز من القصف، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مستودع وسائل قتالية تابع لمنظومة الدفاع الجوي في حزب الله.

واعتبر أن "وجود هذه الوسائل القتالية في هذه المنطقة كان يشكل تهديدا على دولة إسرائيل، وخرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ورصد إعلام لبناني، تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت في وقت متأخر مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصيب شخصان في استهداف إسرائيلي لعدد من أهالي بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عدد من أهالي بلدة ميس الجبل ما أسفر عن جرح شخصين.

وأشارت إلى نقل المصابين إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي، وأنهما "في حالة مستقرة".

وميس الجبل هي إحدى القرى اللبنانية بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوب لبنان. ولم تكشف السلطات اللبنانية أي تفاصيل عن الواقعة أو هوية الضحايا.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة استهدافات متكررة ترتكبها إسرائيل ضد مناطق عدة في جنوب لبنان نتج عنها عشرات الشهداء والمصابين، بعد تنصلها من استكمال انسحابها من المنطقة بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ونفذت إسرائيل انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، حيث تواصل احتلال 5 تلال رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.