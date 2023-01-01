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هليفي بدأ اتصالات مع قيادات عسكرية وسياسية بعد ساعات من هجوم 7 أكتوبر

الثلاثاء 08 أبريل 2025 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هليفي بدأ اتصالات مع قيادات عسكرية وسياسية بعد ساعات من هجوم 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، مضطرا في أعقاب قرار صادر عن المحكمة المركزية في تل أبيب، عن اليوميات الإدارية للاتصالات التي أجراها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى"، الذي بدأ عند الساعة 06:29 من صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتبين من هذه اليوميات أن اتصالات هليفي مع قيادات عسكرية ومع المستوى السياسي بدأت بعد ساعات من الهجوم. وكشف الجيش الإسرائيلي عن هذه اليوميات بعد أكثر من سنة على صدور قرار المحكمة، وشملت اليوميات التي كُشف عنها الأشهر الثلاثة الأولى للحرب على غزة وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر العام 2023.

ودلّت اليوميات على أن هليفي أجرى المحادثة الهاتفية الأولى مع قائد القيادة الجنوبية للجيش، يارون فينكلمان، عند الساعة 08:29، أي بعد ساعتين من بدء هجوم "طوفان الأقصى"، واستمرت 8 دقائق، وأن المحادثة الأولى مع قائد سلاح الجو، تومِر بار، أجراها هليفي عند الساعة 11:07، بعد أكثر من أربع ساعات على بدء الهجوم.


كما تبين أن المحادثة الهاتفية الأولى التي أجراها هليفي مع وزير الأمن في حينه، يوآف غالانت، كانت في الساعة 11:27، أي بعد خمس ساعات على بدء الهجوم، واستمرت المحادثة أربع دقائق.

وعند الساعة 13:30 جرت محادثة ثلاثية بين هليفي وفينكلمان وبار، واستمرت 3 دقائق. وعند الساعة 13:40 تحدث هليفي مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرابة رُبع ساعة، وسبقت اجتماعا للكابينيت السياسي – الأمني، الذي عُقد عند الساعة 14:00 واستمر ساعتين ونصف الساعة.

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