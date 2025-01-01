  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: صداقتنا مع واشنطن أقوى من أي وقت مضى

الثلاثاء 08 أبريل 2025 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: صداقتنا مع واشنطن أقوى من أي وقت مضى



القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بـ"الصداقة"، مشددا على أنها "أقوى من أي وقت مضى".

 

وعبر حسابه على منصة "إكس" نشر نتنياهو صورة من لقائه مع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكتب: "التقيت الليلة الماضية مع نائب رئيس الولايات المتحدة، فانس في بلير هاوس".

ووصفه بأنه "صديق كبير لشعب إسرائيل"، مضيفا: "يتم اختبار الصداقة الحقيقية في اللحظات الحاسمة - وهذه الصداقة أقوى من أي وقت مضى".

بدوره، نشر فانس صورة مع نتنياهو عبر "إكس" وكتب: "عقدتُ أنا والرئيس ترامب اجتماعا مثمرا للغاية مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم. إسرائيل حليف مهم للولايات المتحدة، وأتطلع إلى مواصلة علاقتنا".

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعلن رفضها لمقترح مصري جديد حول غزة ..

الاعلام العبري : نتنياهو مصدوم من ترامب ولقاء البيت الأبيض كان الأكثر فشلاً على الإطلاق وملف إيران قد يُفجر خلافات

ترامب يأمل بوقف حرب غزة ويتحدث عن مباحثات مباشرة مع إيران.. نتنياهو: نعمل على اتفاق جديد مع حماس

الاعلام العبري : الجيش المصري ينشر دبابات “باتون” و”أبراهامز” وسط سيناء..

فضيحة جديدة تهز الجيش الإسرائيلي.. هذا ما فعله الجنود بالقنابل والوقود وعلاقتهم “المشبوهة” بالعصابات

المالية الفلسطينية : صرف رواتب الموظفين اليوم

تقرير : إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا لتبادل الأسرى وتتحفظ على بعض بنوده

الأخبار الرئيسية

20250408075356

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعقد لقاءات داخلية لمنع رفض الخدمة بين الطيارين

67f53f29423604370928caaa

تقرير عبري: 4 شروط وضعتها "إسرائيل" لدعم اتفاق ترامب المحتمل مع إيران أحدها طبق مع بلد عربي

6-17-730x438

8 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين بخانيونس (فيديو)

5-21-e1744133040227-730x438

الرئيس عباس يطالب حماس بالكف عن إعطاء اسرائيل “أعذارا” لمواصلة هجومها في غزة

67f54af74236045d21278bbe

"تفجير وتفكيك".. نتنياهو يطرح "سيناريو ليبيا" بأياد أمريكية لتطبيقه على إيران (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية