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"يديعوت": تراجع أعداد المليونيرات في إسرائيل.. 1700 مليونير غادروا خلال عام

الثلاثاء 08 أبريل 2025 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": تراجع أعداد المليونيرات في إسرائيل.. 1700 مليونير غادروا خلال عام



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بمغاردة أكثر من 1700 مليونير من إسرائيل خلال العام 2024، وفقا لبيانات مكاتب متخصصة بالهجرة العالمية.


وأشارت الصحيفة استنادا إلى بيانات صادرة عن شركة "Henley & Partners" المتخصصة في شؤون الهجرة العالمية بالتعاون مع شركة الاستخبارات العالمية "New World Wealth"، إلى أن 1700 مليونير غادروا إسرائيل خلال العام الماضي.

ووفقا للبيانات، انخفض عدد المليونيرات المقيمين في مدينتي تل أبيب وهيرتسليا من 24.300 خلال العام عام 2023 إلى 22.600 في العام الأخير.

كما تراجع عدد الأفراد الذين تزيد ثرواتهم عن 100 مليون شيكل، حيث بلغ عددهم 76 شخصا في العام الماضي مقابل 82 شخصا في عام 2023.

وأشارت البيانات إلى تباطؤ في وتيرة نمو المليونيرات، حيث سجل معدل النمو بين الأعوام 2013-2024 نحو 45%، بينما انخفضت نسبة النمو بين الأعوام 2014-2024 إلى حوالي 25%.

ولم تشر الصحيفة إلى أسباب مغادرة هؤلاء الأثرياء، ولكن تقارير عبرية تحدثت في الأشهر الماضية، عن مغادرة عدد من الإسرائيليين إثر الحرب على غزة والأعباء الاقتصادية والأمنية الناتجة عنها.

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