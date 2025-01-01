4 شهداء و13 جريحا في غارات أمريكية على حي سكني في الحُديدة اليمنية (فيديو)

صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون في اليمن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، الثلاثاء، في غارات أمريكية على محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي في منشور عبر حسابه على منصة إكس “4 شهداء و13 جريحا إحصائية أولية لضحايا العدوان الأمريكي السافر”.

وكان الأصبحي أفاد في وقت سابق بسقوط شهيدين.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، مساء الثلاثاء، أن غارات أمريكية استهدفت حيا سكنيا في مدينة أمين مقبل، ما أسفر عن شهداء وجرحى، بالتزامن مع شن غارات أخرى استهدفت شبكة الاتصالات في شوابة بمديرية ذيبين بمحافظة عمران شمالا.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عقب الغارات بمدينة الحديدة إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مواقع الغارات للقيام بمهام الإنقاذ وإخماد الحرائق الناجمة عن الانفجارات.

وكانت المقاتلات الأمريكية شنت، مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، 27 غارة استهدفت مناطق متفرقة في محافظات صنعاء (شمال) والحُديدة (غرب) ومأرب (شمال شرق) في اليمن خلال أقل من 24 ساعة.

وحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين، “شن العدوان الأمريكي، اليوم الثلاثاء، 11غارة على محافظة صنعاء، مستهدفًا بخمس غارات منطقة الجميمة في مديرية بنى حشيش (شرق)، وست غارات منطقة جربان في مديرية سنحان (جنوب المحافظة)”. كما استهدف بغارتين جزيرة كمران بمحافظة الحُديدة.

وذكرت وكالة الأنباء سبأ، بنسختها التابعة للحوثيين، أن “طيران العدوان الأمريكي شن، اليوم الثلاثاء، تسع غارات على محافظة مأرب، مستهدفًا بغارتين منطقة كوفل بمديرية صرواح، وغارتين مديرية الجوبة، وخمس غارات مديرية مجزر”.

وكان “العدوان الأمريكي قد استهدف، مساء الاثنين، بخمس غارات بمنطقة الجفرة بمديرية حريب” بالمحافظة عينها.

وأكد أمين العاصمة المعين من “أنصار الله”، حمود عُباد، “أن الإجرام الأمريكي بحق الأبرياء واستهداف منازلهم، لن يزيد اليمنيين إلا إرادةً وعزيمةً للتحرك ضد واشنطن ومواصلة الإسناد لغزة، خصوصاً وقد صارت المظلومية واحدة والعدو واحد” وفق موقع قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، في اليومين الماضيين، صور ضحايا غارات أمريكية استهدفت منزلا في منطقة الحافة في مديرية شعوب شرقي العاصمة صنعاء، بما فيهم الأطفال، وموقع المنزل، الذي تحول إلى أثر بعد عين. ومن ذلك مقطع فيديو لأب لحظة عثوره على طفله الشهيد؛ وهو ممزق الأشلاء، بين أنقاض منزلهم، الذي دمرته غارة أمريكية.

وذكرت قناة المسيرة “أن رب البيت خرج إلى البقالة المجاورة لمنزله لشراء طعام لأسرته ليل أمس الأول، وفوجئ بغارات أمريكية استهدفت منزله ما تسبب بوفاة جميع أفراد أسرته”.

وقالت: “في تفاصيل الجريمة، شن طيران العدوان الأمريكي مساء، الأحد 6 أبريل/نيسان الجاري، غارات استهدفت منزل المواطن صالح السهيلي في حي شعوب بالعاصمة صنعاء؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة 29 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وأضرار كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم بالحي”.

ونقلت عن مالك البقالة المجاورة للمنزل المستهدف قوله إن صالح السهيلي ذهب إليه ليشتري أغراضًا وموادَّ غذائية لأسرته، الذين ينتظرونه داخل المنزل المستهدف “فسمعنا الضربة الأولى في البيت والضربة الثانية أَيْـضًا، واستشهد وأُصيب كُـلّ من في المنزل، ولم يتبقَّ إلا هو وحفيده”.

وفي ذات الشأن، قالت وكالة الأنباء سبأ بصنعاء عن المنزل المستهدف: “لم يكن في ذلك المنزل أي موقع عسكري، ولا مستودع ذخيرة، ولا أي عنصر مسلح، فقط عائلة يمنية بسيطة كغيرها من أفراد المجتمع، لكن القرار الأمريكي كان واضحا “لا مكان آمنا في صنعاء، الكل مستهدف، لا فرق بين مدني وموقع عسكري”.

في المسار عينه؛ أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بصنعاء “بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في اليمن وفلسطين، والتي تشمل استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذا تدمير البنية التحتية الحيوية، ما ينتهك المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، واستخدام أسلحة عشوائية الأثر، مما يخالف مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول)” طبقًا لبيان.

أمريكيًا؛ شهد يوم الاثنين اتصالًا هاتفيًا جمع وزيري الدفاع في الولايات المتحدة، بيت هيغسيث، والمملكة العربية السعودية، خالد بن سلمان. وتطرق الاتصال إلى التصعيد الأمريكي في اليمن.

ووفق بيان “البنتاغون” تبادل الجانبان في الاتصال “وجهات النظر حول الوضع الأمني ​​الإقليمي، بما في ذلك التقدم المحرز في العمليات الأمريكية الرامية إلى تقويض قدرات الحوثيين والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر. وناقش الوزيران فرص توسيع الشراكة الأمريكية السعودية في الشؤون الدفاعية”.

واستأنفت واشنطن غاراتها على مناطق نفوذ الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس/أذار، في سياق جولة ثانية تستهدف، وفق الإدارة الأمريكية، قدرات الحركة، التي تتهمها واشنطن باستهداف الملاحة الدولية، بينما يعتبر الحوثيون “العدوان الأمريكي على اليمن” يأتي ردًا على موقفهم المساند لغزة في ظل ما تتعرض له من عدوان إسرائيلي بدعم أمريكي مطلق لأكثر من 17 شهرا.

ويرتفع بذلك عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات، بالاعتماد على معطيات وزارة الصحة ووكالة سبأ بصنعاء، ووفق ما أحصته “القدس العربي” حتى مساء الثلاثاء، إلى 70 شهيدا 186 جريحا.