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نواب فرنسيون يرفعون بالبرلمان صور أطفال فلسطينيين قتلتهم "إسرائيل" (فيديو)

الثلاثاء 08 أبريل 2025 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نواب فرنسيون يرفعون بالبرلمان صور أطفال فلسطينيين قتلتهم "إسرائيل" (فيديو)



باريس/سما/

رفع نواب حزب “فرنسا الأبية” اليساري المعارض، لافتات عليها صور لأطفال فلسطينيين استشهدوا بغارات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك خلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وقال النائب في حزب “فرنسا الأبية” أيميريك كارون، في جلسة البرلمان الثلاثاء، إن غزة تتحول لما يشبه معسكرات الاعتقال (النازية).

وأشار إلى أن مستوى الوحشية الذي يُظهره الجيش الإسرائيلي بلغ حدًا “أصبحنا فيه مضطرين لاستخدام أرقام تقريبية لعدد القتلى في هذه الإبادة المستمرة”.

ولفت إلى أن نحو 20 ألف طفل فلسطيني قُتلوا بالهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا أن التاريخ الحديث لم يشهد حالة مماثلة يُقتل فيها هذا العدد الكبير من الأطفال “بشكل سادي”.

وأضاف أن الأطفال الفلسطينيين يُحرقون ويُسحقون ويُمزقون وتُفصل رؤوسهم، ويُطلق الرصاص على رؤوسهم، وتُبتر أطرافهم بدون تخدير، ويُسجنون.

واتهم كارون النواب والمسؤولين الفرنسيين، الذين زاروا إسرائيل وعبّروا عن دعمهم لحكومة تل أبيب، بـ”التواطؤ في الجريمة” ضد المدنيين في غزة.

وخلال كلمته، عرض كارون صورة الطفلة بيسان الهندي، التي استشهدت بغارة جوية إسرائيلية أثناء نومها في مارس/ آذار الماضي.

وقال: “انظروا إلى هذا الوجه، انظروا إلى كل هذه الوجوه من حولي، هذه هي وجوه ضميرنا السيء”.

 

وانضم إلى كارون عدد من نواب حزبه بعرض صور الأطفال الذين قتلتهم الحرب الإسرائيلية.

بدورها، اعترضت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه، وزعمت أن رفع اللافتات في القاعة “مخالف للوائح”.

وقالت مخاطبة كارون: “لا أعرف لمن كان سؤالك، لكن لم يعد لديك الحق بالكلام. أزل هذه اللافتات من فضلك”.

كما أعلنت أنها ستحيل هذا التصرف إلى مكتب الجمعية الوطنية للنظر فيه رسميا.

 

#فرنسا

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